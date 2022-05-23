СБУ: Медведчук дал показания против Порошенко 43 23.05.2022, 10:41

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Он заявил, что бывший президент отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах.

Задержанный Службой безопасности Украины Виктор Медведчук дал показания против Петра Порошенко. Он заявил, что бывший президент отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах, а позже именно Порошенко якобы стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", известного как "труба Медведчука".

Показания задержанного кума Владимира Путина обнародовала СБУ, сообщает liga.net.

"Трубой я начал заниматься по просьбе Порошенко. И если бы сказали, что это труба Порошенко – это больше подходило бы. И не потому, что я сейчас хочу оправдаться. В 2016 году тогда президент Порошенко обратился ко мне с просьбой, учитывая мои контакты и отношение ко мне руководства Российской Федерации, о приобретении трубы, или владевшего ею ПрикарпатЗападТранса", – утверждает Медведчук.

По его словам, Порошенко потратил на приобретение дизельпровода $23 млн посредством фиктивных договоров, а заработал более $42 млн.

Медведчук заявил, что одним из доказательств того, что труба действительно принадлежала Порошенко, стало прекращение прокачки дизеля в мае 2019 года, когда в Украине сменился президент.

Задержанный кум Путина также заявил, что закупка угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах осуществлялась с участием Порошенко.

"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – заявил Медведчук.

По его словам, к схеме были причастны бывший министр энергетики Владимир Демчишин и бывший депутат Игорь Кононенко.

"Именно [Кононенко] предложил кандидатуру Кузяры для того, чтобы организовать как закупки, так и транспортировку и поставку угля в Украину. Министр Демчишин, пришедший на замену непослушному и неконтролируемому Продану, делал все, чтобы эта схема работала как часы. Именно он назначал на должности руководителей Луганского угля и шахты имени Киселева представителей неконтролируемых территорий, регистрировал эти шахты", – заявил Медведчук во время допроса.

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