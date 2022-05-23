«Накануне встречи Путина и Лукашенко в Сочи происходят интересные события» 11 23.05.2022, 12:57

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У Беларуси дырявая граница?

Накануне встречи в Сочи происходят интересные события, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Глава Совбеза Вольфович заявил о том, что украинские военные не только укрепляют границы и наращивают количество вооружений, но и заходят на территорию Беларуси. Это признание вызывает вопросы: то есть военноначальник признался, что граница у нас дырявая?

Впрочем, это уже привычная риторика, когда в любой непонятной ситуации украинцы обвиняются в том, что с их территории то оружие переправляется, то джипы едут, то вот теперь дошли, по сути, до ДРГ.

Время для заявления выбрано неспроста. Украинские инсайдерские телеграмы заявляют о том, что это может быть часть автономной игры Вольфовича и обещают соответствующий ответ. Мы ранее уже писали о том, что именно Вольфович – та точка, через которую Кремль пытается влиять на белорусских силовиков.

С другой стороны, такие телодвжиения перед встречей с кремлевским старцем могут быть выгодны и самому синепалу. Задача нагнать больше тумана и надуть щеки – мол, опасность настолько масштабная, что мы тут прикладываем все силы, чтобы с ней справиться. Поэтому вступать в войну некогда и нечем.

Также вновь зафиксирована активность «Искандеров» и других ракетных систем у границ Украины. В The New York Times говорится об открытии второго фронта в Молдове. Ранее мы говорили о том, что прорабатываются варианты эскалации на польской границе.

Визит Дуды в Киев подтвердил, что Польша остается одним из главных союзников Украины. Она полностью готова к различным вариантам развития событий: армия и ТРО в полной готовности, проводится набор добровольцев, проверяются бомбоубежища. Польша прекрасно понимает опасность России для своей безопасности (в прошлом году, например, именно жесткая позиция Польши позволила преодолеть мигрантский кризис).

Очевидно, что тот сценарий войны, который идет сейчас, ведет российскую армию к тотальному поражению. Поэтому ищутся возможности, как кардинальным образом изменить положение на фронте. Другое дело, что каждый такой шаг может лишь ускорять российскую капитуляцию. Выиграть войну у всего мира, как справедливо заметил полковник Ходаренок, являющийся голосом российского Генштаба, невозможно.

Ближайшая неделя будет напряженной. Кремлевский старец сам себя загоняет в угол, несмотря на работу агентов, которые просят оставить возможность для диалога. Однако с сумасшедшими диалог сложно вести.

Синепал – яркий тому пример.

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