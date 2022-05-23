Польша денонсирует соглашение с Россией о поставках газа 23.05.2022, 10:59

2,414

Соглашение действовало с 1993 года.

Польша разрывает соглашение о поставках газа с Россией, заключенное в 1993 году. об этом заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва.

«Польша денонсирует межправительственное газовое соглашение 1993 года по Ямалу. Агрессия России против Украины подтвердила правильность намерения польского правительства стать полностью независимым от российского газа. Мы всегда знали, что «Газпром» — ненадежный партнер», — сообщила она.

Polska wypowiada międzyrządowe porozumienie gazowe z 1993 r. ws. Jamału. Agresja Rosji na Ukrainę potwierdziła trafność determinacji polskiego rządu w kierunku całkowitego uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Zawsze wiedzieliśmy, że Gazprom nie jest wiarygodnym partnerem. — Anna Moskwa (@moskwa_anna) May 23, 2022

Так называемое «Ямальское соглашение» предполагало создание «Газпромом» и PGNiG совместного предприятия ЕвРоПол ГАЗ» для управления и системой транзитных газопроводов мощностью до 67 млрд кубометров газа в год. Документ также предусматривал поставку в Польшу 14 млрд кубометров газа в год.

После расторжения данного соглашения и окончания газового контракта с «Газпромом» в конце года формально отношения Польши и России в газовой сфере будут прекращены. Фактически они отсутствуют уже сейчас. После отказа польской стороны оплачивать топливо по схеме, предусмотренной указом Владимира Путина, «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».