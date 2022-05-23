Армия РФ потеряет боеспособность осенью 5 Юрий Бутусов

23.05.2022, 11:04

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Юрий Бутусов

Мы наблюдаем новый этап войны в Украине.

Проблема Мариуполя и Азовстали заключается в том, что украинские войска изначально были поставлены в самое неблагоприятное положение, которое только бывает на войне. Две наши бригады — 36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ, 12-я бригада оперативного назначения Нацгвардии, в состав которой входит полк Азов, — были направлены в окружение без обеспечения тылов.

Они изначально вели оборону в окружении, поскольку при выезде противника из Крыма на территорию материковой части Украины ни один из четырех основных мостов не был подорван — ни в районе Арабатской Стрелки, ни в районе Геническа, ни в районе Чонгара и т. д. Для контроля юга Украины план обороны предполагал подрыв мостов через Чонгар, что делало российское наступление из Крыма трудноосуществимым. Все мосты и дамбы были подготовлены к подрыву, но этого не произошло. Поэтому противник фактически беспрепятственно проехал в Мелитополь и Бердянск.

В этом случае, нужно было развернуть оборону по оси Мелитополь — Токмак — это два ключевых города, которые контролируют юг Украины, а ось является основной для контроля сухопутного коридора из России в Крым. Но в этих городах не было наших войск. Таким образом вышло, что две наши бригады в полном составе были развернуты не на ключевом направлении движения противника, от которого зависит судьба всего юга, а направлены в самую дальнюю точку наших позиций — в Мариуполь. В итоге врагу не пришлось проявлять военного искусства при окружении этого города, поскольку он просто приехал по абсолютно открытой дороге. Таким образом полное окружение Мариуполя произошло 3 марта, а 12 марта наши войска были отброшены на расстояние 100 км от города.

Все необходимые решения нужно было принимать в первую неделю полномасштабного вторжения, когда это можно было сделать без потерь. То есть решение о защите Мелитополя — Токмака в первые дни могло бы спасти юг Украины. Решение о прорыве в первую неделю после того, как враг сомкнул кольцо вокруг Мариуполя, могло бы спасти большую часть гарнизона от окружения. Но этого не было сделано.

В итоге защитники Мариуполя держались так долго только благодаря собственному героизму, боеспособности, невероятной мотивации, самопожертвованию и огромным жертвам.

Что касается операции по спасению защитников Азовстали, безусловно, это единственное возможное решение. То есть люди, которые послали бойцов выполнять задачу в безнадежной обстановке и фактически совершать подвиг, обязаны спасать их жизни. Поэтому это правильно. И безусловно, Верховный Главнокомандующий обязан решать эту проблему, которая создана в результате его решений.

Безусловно, защитники Мариуполя полностью поломали всю российскую стратегию. Россия навалилась на них всеми силами, ожидая получить легкую победу. А оказалось наоборот — украинские воины использовали эту возможность, чтобы сковать резервные силы противника и нанести огромные потери целому ряду частей и соединений. Это было шоком для российского командования и перевернуло всю логику их действий. Вместо триумфа они потерпели серьезное поражение и сковывание резервов, а нам это дало возможность стабилизировать обстановку. Поэтому Мариуполь действительно удивил всех, потому что сражался в окружении 82 дня. Это, честно сказать, при абсолютном превосходстве противника превышает все понимание выносливости и боеспособности. Это было неожиданно для всех. И больше всего для врага.

Российская армия потерпела стратегическое поражение и уступила стратегическую инициативу в войне. Вместо достижения целей все боевые действия свелись к достаточно небольшим тактическим операциям на отдельных направлениях, которые уже не представляют фактической угрозы Украине и уже не могут остановить мобилизационное развертывание и поставки вооружения из стран Запада. Поэтому российская армия сейчас пытается выдавать тактические успехи за стратегические. Противник пытается добиться какого-то превосходства на Донбассе, хотя на самом деле его действия уже ни коим образом не могут изменить ход войны, а армия РФ столкнулась с большим кризисом боеспособности. Сейчас Россия пытается просто нанести максимально большие потери украинцам и таким образом добиться тактических успехов, чтобы как можно дальше подвинуться хотя бы на определенных направлениях, в частности, на Донбассе.

Думаю, российское командование уже понимает, что впереди будет контрнаступление, и не одно, поэтому пытается максимально продвинуться и это, как ему кажется, поможет оборонительным действиям на широком фронте. Предполагаю, российское руководство все еще продолжает надеяться на некий политический компромисс и ожидает, что украинское руководство под угрозой экономического кризиса и экономических потерь пойдет на уступки. Но, думаю, эти планы российского командования провалятся так же, как и все их первоначальные задумки.

Главная опасность для Украины — это боеспособные соединения наземных сил РФ. Высокоточное оружие имеет огромное значение в войне, но оно не может решить все тактические задачи. Все равно ключевое значение имеет боевая устойчивость и боеспособность наземных сил. У России с этим огромные проблемы. Боеспособность российского продвижения на Донбассе на этот момент объясняется исключительно наличием у РФ превосходства в артиллерийских и минометных боеприпасах, большом количестве бронетехники и наличием средств корректировки огня. Но в общем-то все это превосходство не является непреодолимым. Есть тактика, силы и средства, которые Украина наращивает, и в принципе имеет все возможности активными наступательными действиями разгромить оставшиеся ударные группировки российских войск и остановить их наступление на всей линии фронта.

Инициатива в руках Украины. Как только мы нанесем невосполнимые потери нескольким ударным группировкам противника, которые пока продолжают проявлять активность на Донбассе, то все это будет остановлено. Россия уже наступает не большими силами, у них уже нет подавляющего превосходства.

Война уже идет восемь лет и может идти еще дольше. Потому что война зависит не от эмоций, а от стратегии. Если Украина оказывает активное сопротивление и побеждает в войне, тогда война может закончиться. А сами по себе войны никогда не заканчиваются. Таких примеров в мировой истории нет.

А пока вариантов окончания войны и близко не просматривается. Пока мы не станем достаточно сильными, чтобы победить, никаких договоренностей не будет, и война не остановится. Война зависит от нас, это мы должны проявлять инициативу, мы должны не отбиваться, а диктовать свою волю противнику. Как это было, например, во время успешной Харьковской наступательной операции.

Первый переломный момент произошел 1 марта, когда Россия не смогла выполнить свой стратегический план и ее блицкриг провалился. Второй переломный момент был 31 марта, когда российские войска признали свое поражение под Киевом и сбежали оттуда. Третий переломный момент произошел в апреле, когда российская армия вместо продолжения широкомасштабных боевых действий сосредоточилась исключительно на боевых действиях на Донбассе, а также в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Поэтому сейчас у нас новый этап, когда мы должны не просто остановить врага, а обязаны эффективно уничтожить российскую армию и выбросить ее, как минимум, со всего Донбасса. И стоит сказать, что мы уже овладели и тактической инициативой, не только стратегической.

Учитывая, что РФ изначально ввела в бой порядка 200 тыс. человек, думаю, боеспособность российская армия потеряет где-то к осени — началу зимы, если потери будут достаточно высокими — ежедневно порядка 500 человек убитыми и раненными.

Россия должна понести очень большие потери и прежде всего среди кадровых военнослужащих: младших офицеров и командиров взводов, рот и батальонов. Как только мы научимся наносить точные удары по российским войскам на передовой и наносить им гораздо большие потери, чем сейчас, тогда война закончится тем, что мы полностью выбьем российскую армию с территории Донбасса и освободим его, а на втором этапе — Крым.

Каждая война имеет что-то общее и что-то особенное. Принципы каждой войны абсолютно одинаковые. Наша не имеет каких-то существенных отличий от того, что 2500 лет тому назад описывал Сунь-цзы [автор трактата Искусство войны] - все те же принципы и стратегии. А для того, чтобы понимать нашу войну на современном языке, рекомендую прочесть книгу Бэзила Лиддела Гарта "Стратегия непрямых действий". В ней все, что происходит с нами, описано детально, просто и лаконично.

А с точки зрения особенностей, безусловно, есть много интересных нюансов, каких не было раньше. Например, беспрецедентная война смартфонов, когда мобилизация страны происходит через социальные сети, интернет и СМИ. Когда для корректировки огня используются фото и видео из пабликов и интернет-аккаунтов. Когда превосходство российской армии можно подавить с помощью массового применения, например, квадрокоптеров, а украинская армия, как оказалось, способна действовать без приказов и распоряжений.

Юрий Бутусов, censor.net

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