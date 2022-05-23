Режим теряет доходы от транспортных услуг 23.05.2022, 11:21

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Даже в ковидный локдаун отрасль продолжала приносить большие деньги.

Одним из главных естественных преимуществ Беларуси является ее географическое положение. Мы этим преимуществом пользуемся активно, сами предоставляя транспортные услуги или давая возможность переправлять грузы по территории Беларуси компаниям из других стран. Давайте сегодня посмотрим, какую выгоду это приносит стране и чем обернется потеря надежного источника валюты, пишет Telegram-канал «Нашы грошы».

Транспортные услуги долгое время являлись главным драйвером совокупного экспорта услуг Беларуси, занимая в нем в 2021 году внушительных 43%. Экспорт транспортных услуг всегда приносил стране очень большие и, что важно, стабильные поступления валюты за счет постоянного превышения экспорта над импортом в данной сфере.

Конечно, было видно, как безумные проекты нашего главного экономического партнера и общемировые потрясения влияют на показатели: после «крымнаш» мы заметно упали, потеряв около миллиарда долларов экспорта в год, и восстанавливались несколько лет.

Даже в ковидный локдаун отрасль продолжала приносить большие деньги. Мало того, в 2021 году экспорт транспортных услуг, достигнув рекордных показателей в $4,4 млрд, по сути «вывез» общие экспортные показатели страны.

Не стоит забывать и о другом аспекте. Именно наше географическое положение стало условием для того, чтобы международные компании охотно выделяли выгодные кредиты под строительство транспортной инфраструктуры. Кредиты эти стали причиной того, что дороги в Беларуси начали регулярно модернизировать. Убедится в этом будет легко: время таких кредитов закончилось, посмотрим, что станет в ближайшие годы с дорогами.

Что происходит сейчас и что случится в скором времени?

Статистика указывает, что в секторе транспортных услуг начинается стремительное падение — экономика данной отрасли за январь-апрель сократилась на 7,8%, и, судя по всему, это только начало. Очевидно, что это скажется на прибыльности экспорта услуг в принципе, а значит, и на балансе экспорта/импорта, который белорусские власти до нынешнего времени умудрялись удерживать в «плюсе».

Вполне возможно, что именно экспорт транспортных услуг и станет той соломинкой, которая переломит хребет верблюду, известному как «белорусское экономическое чудо».

Но это лишь часть последствий.

В ближайшие годы качество дорог стремительно и заметно ухудшится, очень велика вероятность продолжения «мостопада», который становится у нас в стране привычным явлением. Судя по санкциям, автопарк страны будет становиться все хуже, а учитывая плохое качество дорог, автомобили будут приходить в негодность значительно быстрее. Добавьте к этому, что очень скоро парк автопоездов, допущенных до перевозки грузов по Евросоюзу, начнет сокращаться, при этом пополнить его будет нечем. И даже если мы представим некий позитивный вариант развития событий, и предположим, что уже через год-другой для белорусского автотранспорта откроют границы ЕС, может оказаться, что ехать туда будет практически не на чем.

В заключении несколько слов про бред, который сейчас несут с экранов пропагандистских каналов, мол «можемзаменить!». Переориентация экономики — долгий и сложный процесс, а в белорусском случае — еще и малоперспективный. Мы торговали с Европой не потому, что нас кто-то заставлял, а только по причине, что поставлять туда услуги было выгодно.

Достаточно посмотреть на статистику, и станет видно, что подавляющую часть выручки в валюте от экспорта транспортных услуг нам дает Евросоюз. В автомобильном транспорте на ЕС приходится 71% против 12%, относящихся к Евразийскому экономическому союзу. В железнодорожном транспорте Евросоюз занимает 58%, в то время как ЕАЭС — лишь 22%. Тут даже добавлять ничего не надо, цифры говорят сами за себя.

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