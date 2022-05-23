Топ-7 бюджетных квартир на продажу в Минске 23.05.2022, 11:38

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Придется вложиться в ремонт, зато недорого.

Realt.by сделал подборку из семи недорогих квартир в Минске, которые требуют ремонта.

Однокомнатная квартира на ул. Маяковского

Эта квартира находится в кирпичном доме 1982 года постройки, а значит, там наверняка тепло и все в порядке со звукоизоляцией. Общая площадь — 28,04 м², площадь жилой комнаты — 14,08 м². Коридор просторный, санузел совмещенный, есть балкон.

Последний ремонт здесь делали в 2016 году. Тогда демонтировали старый пол и уложили ламинат, частично заменили проводку, частично выровняли и прошпаклевали стены. В общем, сделали все, чтобы вы не переплачивали за ремонт по чужому вкусу, а заехали и спокойно начали обустраивать интерьер для себя.

Обязательная часть ремонта — установка качественной, надежной и стильной входной двери. В фирменных салонах «Стальная линия» можно выбрать вариант по своему вкусу и бюджету. Выбирайте двери стоимостью от 824 рублей на сайте. Изготовление займет всего 15 дней.

Из плюсов квартиры отметим чистый подъезд, хорошее транспортное сообщение, гипермаркет и много небольших магазинов рядом. Недалеко — Лошицкий парк и Главная Минская велодорожка.

Цена этой однокомнатной квартиры — 38 тысяч долларов.

Однокомнатная квартира на ул. Волоха (р-н улиц Розы Люксембург и Карла Либкнехта)

На улице Волоха, в старом, обжитом и зеленом районе, продается однушка. Дом кирпичный: его построили в 1960 году, а капитально отремонтировали в 2009. Общая площадь квартиры 31,7 м², жилой комнаты — 17,1 м².

Расположено жилье на первом этаже. Балкона здесь нет, зато есть кладовка.

Интерьер без изысков, но сюда можно сразу заезжать и жить, постепенно делая ремонт.

Район вокруг понравится ценителям советской малоэтажной застройки, палисадников, тишины и спокойствия. Ближайшие станции метро — «Площадь Богушевича», «Грушевка» и «Молодежная». Рядом есть Маломедвежинский сквер, магазины формата «у дома», банк, аптека.

Стоимость квартиры — 37,9 тысячи долларов.

Однокомнатная квартира на ул. Богдановича

Эта однушка расположена на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного дома, в котором недавно сделали капремонт. Общая площадь — 22 м², жилая комната занимает 11,5 «квадрата», из нее можно выйти на балкон. Санузел совмещенный.

Новым жильцам достанутся деревянные окрашенные полы, обои на стенах и мебель из разных десятилетий. В общем, можно будет все убрать, выкрутить фантазию на полную — и сделать в этой квартире ремонт мечты.

Расположение квартиры замечательное: рядом с площадью Бангалор и парком Дружбы Народов, торговыми центрами «Европа» и «Рига». Можно будет пешком ходить на Комаровский рынок, гулять по живописным центральным улицам Минска. Метро далековато, но на ближайшей остановке можно сесть на автобус, троллейбус или маршрутку.

Цена однокомнатной квартиры — 38 тысяч долларов.

Двухкомнатная квартира на ул. Каховской (р-н Киевского сквера)

На первом этаже пятиэтажного панельного дома продается компактная двушка. Общая площадь квартиры — 44,1 м². Одна из жилых комнат проходная, санузел совмещенный. Дом после капитального ремонта, утеплен термошубой, в нем заменены все коммуникации.

В самой квартире деревянные окна, много массивной мебели, которую можно будет обновить и обыграть в вашем новом интерьере.

Рядом с квартирой — Киевский сквер и кинотеатр «Киев», гимназия, супермаркеты, аптеки. Ходят автобусы и троллейбусы, в семи минутах ходьбы есть трамвайная ветка.

За эту квартиру просят 44 тысячи долларов.

Двухкомнатная квартира на ул. Уборевича (Чижовка)

Квартира расположена на третьем этаже панельного пятиэтажного дома. Здесь отличная планировка: на 38,3 м² расположились две раздельные комнаты, кухня, ванная, туалет, кладовая, балкон.

Полы деревянные, стены оклеены обоями, есть мебель. Сюда уже можно заезжать — и постепенно делать ремонт, обновляя комнату за комнатой.

Подъезд чистый и аккуратный, во дворе есть детская площадка, рядом расположены школы и детские сады. Есть рынок, гипермаркет. Пешком можно дойти до Чижовского водохранилища. До центра города и до метро можно добраться на автобусе, троллейбусе или маршрутке.

Стоимость квартиры — 43,9 тысячи долларов.

Трехкомнатная квартира на ул. Одоевского (р-н проспекта Пушкина)

На первом этаже панельного пятиэтажного дома, в котором только-только завершился капремонт, продается трехкомнатная квартира. Площадь — 56,5 «квадрата», совмещенный санузел, компактная кухня и три комнаты, одна из которых проходная.

Здесь вы сможете дать волю фантазии: отделки и мебели практически нет, окна деревянные.

Межкомнатные двери в этой квартире тоже нуждаются в замене. В салонах Porte Richi вы найдете варианты моделей под дизайн любого интерьера. В наличии топ-продаж — невидимки, по цене от 805 рублей, с доставкой за 5 дней. Смотрите ассортимент дверей на сайте и создавайте уют в вашем доме.

Район хорош: много зелени, магазинов, школ и детских садов. До станции метро «Пушкинская» примерно 15 минут пешком.

За эту квартиру просят 50,3 тысячи долларов.

Трехкомнатная квартира на ул. Калиновского (метро «Восток»)

Эта трешка расположена на первом этаже панельного пятиэтажного дома. Общая площадь — 49,5 м². Одна из жилых комнат проходная, санузел раздельный. Балкона нет, но есть кладовая в прихожей и закрепленный за квартирой подвал.

В кухне установлена новая газовая плита, а вот всё остальное вы, вероятно, захотите поменять. Эта квартира — хороший вариант для семьи с детьми. Проходную комнату можно сделать гостиной, а две другие — уютными спальнями.

Расположение неплохое: рядом есть парк с водной системой, школа, гимназия, детский сад, магазины, аптека, кафе. Пешком можно дойти до торгового центра Dana Mall и станции метро «Восток». Из плюсов в объявлении также отметили хороших, приветливых соседей.

Стоимость трехкомнатной квартиры в этом зеленом районе с хорошей экологией — 52,3 тысячи долларов.

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