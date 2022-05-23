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Торговец людьми Лукашенко озаботился судьбой жителей Африки и Ближнего Востока

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  • 23.05.2022, 11:38
  • 5,638
Торговец людьми Лукашенко озаботился судьбой жителей Африки и Ближнего Востока
фото: ТАСС

Поразительный цинизм.

Диктатор Лукашенко написал письмо генсеку ООН Антониу Гутерриш. В нем соучастник агрессии против Украины размышляет о «способах прекращения войны».

Также белорусский диктатор намекает на снятие санкций со своего режима, мотивируя это «возможным голодом в странах Африки, Азии и на Ближнем Востоке».

Стоит отметить, что Лукашенко стоит за потоком нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые использовались в качестве гибридного оружия против стран Балтии и Польши. На руках диктатора, организовавшего настоящую торговлю людьми, смерти нелегалов из Ирака, Сирии и других стран, погибших на белорусской границе. По этой причине особенно цинично звучат его размышления на тему о судьбах жителей этих регионов.

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