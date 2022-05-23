Байден: Россия должна заплатить долгосрочную цену за свое варварство в Украине 1 23.05.2022, 11:44

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Мировое сообщество должно показательно наказать РФ, чтобы никто больше не решился на агрессию.

Российская Федерация должна в долгосрочной перспективе расплачиваться за войну в Украине. Москву накажут показательно за это варварство, чтобы Китай даже не думал о вторжении в Тайвань, заявил президент США Джо Байден во время выступления в Токио, пишет «Униан» со ссылкой на Euronews.

Американский лидер отметил, что Россия должна заплатить "долгосрочную цену" за "варварство в Украине". Речь идет о санкциях против РФ, которые уже ввели США и союзники.

"Дело не только в Украине", – добавил также Байден.

Он подчеркнул, что отмена санкций против РФ может послать Китаю сигнал о "стоимости попытки захвата Тайваня силой".

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