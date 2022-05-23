закрыть
23 мая 2022, понедельник, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бельгия стала первой в мире страной, где ввели карантин из-за обезьяньей оспы

4
  • 23.05.2022, 11:54
  • 2,530
Бельгия стала первой в мире страной, где ввели карантин из-за обезьяньей оспы
фото: pixabay

Кого это касается?

За последнюю неделю в Бельгии было зафиксировано четыре случая заболевания обезьяньей оспой, поэтому в стране ввели обязательный 21-дневный карантин, сообщает Politico, отмечая, что касается он только заболевших.

Соответствующее решение было принято 19 мая бельгийскими органами здравоохранения.

Издание отмечает, что когда человек контактировал с инфицированными – ему изоляция не нужна. Однако при таких контактах нужно особенно внимательно следить за уязвимыми людьми.

Оспа обезьян принадлежит тому же семейству, что и обычная оспа. Ее симптомы: бугристая сыпь, лихорадка, боли в мышцах и головные боли. Правда, такая оспа менее смертельная.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Шизофашизм
Шизофашизм Леонид Невзлин
Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев
Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох