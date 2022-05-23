Российский блогер рассказал о странных привычках Путина 5 23.05.2022, 12:02

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Глава Кремля не встречается с генералами и не сидит над картами.

Президент РФ Путин не хочет носить очки, всегда опаздывает на совещания и не любит самостоятельно читать документы. Странные привычки диктатора наблюдались еще в 2002-2003 годах.

Об этом заявил российский правозащитник и блогер Марк Фейгин, сообщает "24 канал".

На фоне слухов относительно того, что вместо Путина важные вопросы может решать секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, Фейгин рассказал, что такие мысли возникли из-за информации о состоянии здоровья диктатора. Президент страны-агрессора не встречается с генералами и не сидит над картами, считает правозащитник.

Путин не склонен к монотонной работе. Он не любит "скучные" совещания. Об этом Фейгин узнал от Михаила Касьянова, бывшего премьера РФ. Правозащитник был его доверенным лицом.

Касьянов рассказывал Фейгину, что Путин всегда опаздывает на экономические совещания. Чиновники ждали диктатора по 3-5 часов, хотя совещания были оперативными и срочными.

Когда Путин все же приходил на встречу с чиновниками, ему всегда становилось скучно. Президент РФ не любит долгие совещания, поэтому он мог просидеть лишь 10-15 минут и уйти, добавил Фейгин. Так диктатор вел себя в 2002-2003 годах, за 20 лет ситуация не улучшилась, а даже могла лишь ухудшиться.

Кроме этого, Путин не любит читать книги. Ему даже не хочется самостоятельно читать документы, поэтому генералам приходится пересказывать ему информацию. Фейгин добавил, что об этом рассказывал даже бывший российский банкир Сергей Пугачев.

Еще одной странной особенностью Путина является то, что он стесняется носить очки. Диктатор не хочет признавать свой возраст, поэтому не может самостоятельно читать все документы, ведь у него устают глаза. Это также объясняет привычку Путина требовать, чтобы генералы пересказывали ему информацию.

Сейчас, утверждает Фейгин, Патрушев пересказывает Путину темы, которые обсуждают российские генералы. Сам диктатор не сидит за одним столом с чиновниками и не участвует в совместных совещаниях.

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