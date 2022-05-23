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ВСУ показали «страшный сон оккупантов»

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  • 23.05.2022, 12:19
  • 6,864
ВСУ показали «страшный сон оккупантов»

Фотофакт.

Защитники Украины показали, как выглядит "страшный сон оккупантов". Речь идет о так называемых "Бандеромобилях" - бронированных автомобилях, оснащенных гранатометами.

Фото с техникой показали на странице Оперативного командования "Запад" в "Фейсбуке".

Бронированные автомобили, которые помогают ВСУ уничтожать оккупантов, начали называть "Бандеромобилями" на росТВ. Пропагандисты заявляли, что у украинцев есть мощная техника, которая якобы может стрелять едва ли не лазерами. На самом же деле "Бандеромобили" оснащены американскими автоматическими гранатометами Mark 19.

"Знаменитые "Бандеромобили", которых так боятся оккупанты, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в Вооруженных Силах Украины. Это страшный сон оккупанта. Вместе победим!",- сообщили в ОК "Запад".

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