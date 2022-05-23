Представительные дамы разводят белорусских работниц торговых центров 3 23.05.2022, 12:21

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Запоминайте приемы и лицо.

Обаятельные брюнетки упорно посещают с гастролями минские торговые центры. Там слишком хорошая публика. Этому разводу уже миллион лет, но он прекрасно работает. Любой из нас может попасться — особенно в стране, где принято доверять людям. Показываем обучающее видео, снятое 20 мая в минском ТЦ «Корона-Сити». Запоминайте приемы и лицо, пишет onliner.by.

Журналисты уже рассказывали про похожие представления в этом ТЦ два года назад. (Наверняка были и в других местах.) Сценарии могут несколько различаться, но цель одна — обмануть кассира. Дама будто бы пытается расплатиться за какую-нибудь мелочь крупной купюрой — в результате забирает и сдачу, и товар, и эту свою купюру. Может быть задействована помощница, которая рассеивает внимание и отвлекает работника максимально тупыми вопросами. Потеря обычно небольшая, но обидная. Информации о том, что кого-то из этих дам поймали, пока не поступало.

В пятницу состоялся очередной налет на ТЦ «Корона-Сити» — на ту же точку (работница другая). На этот раз использована 100-рублевая купюра. Кстати, если во время эпидемии в 2020-м дамы прятались под масками, то теперь видны и лицо, и родинка. И манера прикрывать темные дела сумочкой. Видно, как женщина, заговаривая собеседницу, упорно изображает поиски мелочи, как исчезает банкнота.

Хозяева торгового объекта вызвали милицию, но больших иллюзий не питают. Просят хотя бы предупредить других. Опасность актуальна для разных городов.

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