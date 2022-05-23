«Беларусбанк» ввел ограничение на пополнение счетов 1 23.05.2022, 12:38

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Что на этот раз?

«Беларусбанк» ввел ограничение на пополнение счетов наличной валютой через инфокиоски. Так, временно запрещено «забрасывать» таким способом доллары, евро и российские рубли на текущие счета, к которым привязана дебетовая карточка.

В банке не уточняют, с чем связаны нынешнее ограничение.

Ранее «Беларусбанк» 20 мая отменил запрет на переводы из-за рубежа в белорусских рублях на свои карточки Visa, Mastercard. Проще говоря, снова можно переводить деньги из-за границы, в таком случае происходит конвертация, если перечисление в валюте.

Также банк 20 мая отменил запрет на снятия наличных в своих банкоматах по картам Visa и Mastercard иностранных банков.

«Ограничение по снятию наличных денежных средств в банкоматах банка с использованием карточек UnionPay International, эмитированных банками-нерезидентами, в размере 200 белорусских рублей в неделю на одну карту, продолжает действовать», — уточняют в банке.

Читать полностью: zerkalo.io

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