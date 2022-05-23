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Украинские военные ранили очередного генерала оккупантов

  • 23.05.2022, 12:47
  • 4,510
Украинские военные ранили очередного генерала оккупантов
Рустам Мурадов

ВСУ подстрелили так называемого героя России.

По данным британской разведки, потери российской армии в Украине за три месяца войны превышают потери за девять лет войны в Афганистане. При этом гибнут и получают ранения также генералы армии РФ - стало известно, что в Украине был ранен герой России, замкомандующий войсками ЮВО РФ - генерал-лейтенант Рустам Мурадов, пишет "Апостроф".

Свою награду он получал из рук Путина.

Кроме того, в ходе войны в Украине в конце апреля погиб его племянник Салман Сулейманов.

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