Россияне стали чаще покупать авиабилеты «в один конец» 23.05.2022, 12:52

В марте 2022 года на такие поездки пришлось 70% заказов, в апреле – 47%.

В России выросла доля менеджеров, которые при выезде из России не купили обратные билеты, пишет (РБК https://www.rbc.ru/business/23/05/2022/628530959a79478e21e21410) со ссылкой на компанию "Аэроклуб", работающую на рынке бизнес-туризма.

Сообщается, что в марте 2022 года на такие поездки пришлось 70% заказов, в апреле – 47%. Для сравнения, в 2019 году доля билетов "в один конец" составляла треть.

"Сравнение с 2019 годом кажется нам наиболее релевантным, так как рынок находился в стабильном состоянии, а не был подвержен экстремальным воздействиям, таким как, например, COVID-19", – рассказал представитель "Аэроклуба".

При этом он не предоставил данных о числе проданных билетов и бронирований в гостиницах.

Отмечается, что наиболее популярными направлениями, куда летят россияне, чтобы потом не возвращаться, стали Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ.

Также в "Аэроклубе" констатируют, что спрос на билеты "в один конец" косвенно подтверждает выезд из России сотрудников многих компаний, в первую очерь в IT-сфере.

"Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля – начале марта, когда табуны айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались", – добавила в свою очередь глава группы InfoWatch Наталья Касперская.

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