Украинские воины мощно разгромили вражескую технику

Украинские воины мощно разгромили вражескую технику1
- 23.05.2022, 13:25
- 4,972
ВСУ применили «Стугну-П».
Украинские воины 14 омбр имени князя Романа Великого эффектно уничтожили русскую броню, применив украинский ПТРК "Стугна-П". Видео появилось в сети, пишет unian.net.
Кадры свидетельствуют о том, что оператор "Стугны" сомневался, что удастся уничтожить вражескую технику, но решил действовать решительно.
Однако украинская ракета догнала оккупантов за холмом и ликвидировала еще одну российскую броню. Украинских защитников переполняли эмоции. "Цель поражена, еще одна. Есть-есть-есть, - передал воин командиру.
Внимание! Нецензурная лексика.