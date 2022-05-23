Украинские воины мощно разгромили вражескую технику 1 23.05.2022, 13:25

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ВСУ применили «Стугну-П».

Украинские воины 14 омбр имени князя Романа Великого эффектно уничтожили русскую броню, применив украинский ПТРК "Стугна-П". Видео появилось в сети, пишет unian.net.

Кадры свидетельствуют о том, что оператор "Стугны" сомневался, что удастся уничтожить вражескую технику, но решил действовать решительно.

Однако украинская ракета догнала оккупантов за холмом и ликвидировала еще одну российскую броню. Украинских защитников переполняли эмоции. "Цель поражена, еще одна. Есть-есть-есть, - передал воин командиру.

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