Ученые: Вкусовые рецепторы человека адаптируются к уровню потребления соли 3 23.05.2022, 13:40

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Исследователи рассказали, как их переучить.

Артериальная гипертензия затрагивает более миллиарда человек во всем мире и является основной причиной преждевременной смерти во всем мире. Здоровый образ жизни, включая ограничение соли, рекомендуется для того, чтобы отсрочить потребность в препаратах для снижения артериального давления или дополнить их действие. Тем не менее, преимущества снижения потребления натрия в отношении артериального давления со временем уменьшаются.

«Одним из основных препятствий на пути к диете с низким содержанием соли является то, что людям не нравится вкус. Наше пилотное исследование пациентов с высоким кровяным давлением показывает, что можно изменить восприятие вкуса и научиться любить пищу с меньшим количеством соли», — говорит автор исследования профессор Мисук Чанг из Университета Кентукки, Лексингтон, США, пишет «Популярная механика».

Вмешательство в адаптацию вкуса снижает потребление соли и увеличивает удовольствие от диеты у пациентов с гипертонией. Установили это в ходе эксперимента. Группа испытуемых прошла 16 недель обучения и последующего наблюдения с медсестрой-исследователем посредством видеозвонка на планшете. На исходном уровне и через 16 недель все участники сдавали 24-часовой образец мочи для оценки потребления натрия и измеряли артериальное давление. Кроме того, предпочтение соленой пищи и удовольствие от диеты с ограничением соли оценивались по 10-балльной шкале.

В итоге вмешательство ученых привело к значительному снижению потребления натрия и увеличению удовольствия от диеты с ограничением соли. В группе вмешательства наблюдалась тенденция к снижению среднего систолического артериального давления со 143,4 до 133,9 мм рт.ст. «Наше исследование показывает, что мы можем переучить наши вкусовые рецепторы. Программа постепенной вкусовой адаптации может контролировать артериальное давление, но ее необходимо протестировать в более крупном испытании с более длительным наблюдением» — заключила профессора Чанг.

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