Зеленский на форуме в Давосе: Украине подходит пример Израиля 6 23.05.2022, 13:45

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Владимир Зеленский

Украинский народ очень дорого платит за свободу и за независимость.

Даже после победы война в Украине может повториться в любой момент, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, пишет «Зеркало недели. Украина».

Отвечая на вопрос о том, какой он видит страну в будущем, Зеленский отметил, что сейчас насущный вопрос, какой она будет сегодня.

«Очень спасибо за вопрос, он и сложный и простой, и философский и предметный. Скажу прямо, мы думаем о том, какой Украина будет сегодня. Сколько Украина потеряла людей за ночь? С этого началось мое утро. На Десне под обломками 87 жертв. А жизнь и есть будущее. И без этих людей будет будущее Украины», – сказал президент.

Он подчеркнул, что страна очень многое теряет сегодня.

«Это ее укрепляет. Она очень дорого платит за свободу и за независимость, за народную войну за независимость и свободу нашего государства. И впереди победа. Поэтому Украина будет победным государством, с объединенным народом и властью. Это будет сильное государство, в котором будут конкретные приоритеты безопасности. Мы понимаем, что с таким соседом может быть что угодно. Война может повториться. Я в этом уверен», – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украине в будущем нужно создать такие условия, чтобы бизнес не боялся инвестировать и развиваться здесь.

«Пример Израиля хорош. Но это небольшая территориальная страна. Мы должны построить современную противовоздушную оборону, нам нужны гарантии международных партнеров. Потенциальный агрессор должен быть остановлен до того, как зайдет на нашу территорию», – добавил он.

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