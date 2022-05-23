Обломать рога Путину 7 Альфред Кох

23.05.2022, 14:03

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Альфред Кох

Бодливую корову недостаточно выгнать за ограду.

На восемьдесят восьмой день войны в Донбассе все запуталось окончательно и теперь вообще непонятно кто куда наступает и кто кому дает отпор. Впрочем и под Харьковом такая же петрушка.

Арестович элегантно слинял и мы теперь как слепые котята: вообще ничего не понимаем. Арестович, Вернись! Расскажи нам свою вечернюю сказку! Без нее многие уже даже уснуть не могут...

Я плохая замена Арестовичу. Во-первых, я ничего не понимаю в психологии. А во-вторых, я не умею выражаться дипломатично и поэтому скажу прямо: у ВСУ в Донбассе плохие дела. Во всяком случае хуже, чем еще пару-тройку дней назад.

Нет, катастрофы никакой нет, но новое равновесие будет достигнуто уже на каких-то других рубежах. Не тех, к которым мы привыкли за последние недели. Российская армию продвигается куда-то западнее. Недалеко, но продвигается...

Впрочем, как не парадоксально, мне кажется, что это хорошо. Сейчас объясню почему. Но сначала я опять оговорюсь, что я ничего в военном деле не понимаю и лишь слушаю тех, кто здесь, на просторах интернета, рекомендуется как военный эксперт.

Так вот. Что нам говорят эксперты? Они говорят, что наступающая армия должна иметь трехкратный перевес в численности и огневой мощи над противником, чтобы у нее был шанс хоть на какой-то успех. Ну, и, разумеется, в наступательном бою она несет и значительно большие потери, чем ее обороняющийся противник.

Таким образом, чем дольше и больше наступает российская армия, тем большие потери в живой силе и технике она будет нести. И в абсолютном выражении и относительно потерь ВСУ.

То, что в при такой низкой эффективности наступательных операций (за последние полтора месяца войны на некоторых участках продвижение либо вообще нет, либо это всего лишь несколько километров) россияне все еще не потеряли охоту наступать (а значит нести огромные потери) - это просто подарок для ВСУ.

Я уж было думал, что вот-вот война перейдет в позиционную стадию, наступательный потенциал россиян иссякнет и, научно выражаясь, российская армия перейдет к стратегической обороне. А раз так, значит ее потери резко сократятся.

Ан нет! Старанием своих гениальных полководцев она продолжает наступать! И хорошо, что кое-где ей даже иногда улыбается удача! Иначе бы им все это рано или поздно надоело. А тут то Попасную возьмут, то через пару недель - еще какую-нибудь деревню...

Стратегически это ничего не значит, а практически продолжается массовое истребление русских солдат своим же собственным командованием. Их гонят под украинские бомбы и снаряды, и они покорно идут на убой...

Ну разве это упорство - не подарок для ВСУ? Ведь согласитесь: если бы русские сейчас встали и зарылись в окопы, то у них был бы как минимум месяц, а то и два на укрепление оборонительных позиций.

И к тому времени, когда западные поставки оружия достаточно укрепят ВСУ и они будут, наконец, готовы начать свое наступление, они столкнутся с хорошо подготовленной обороной русских и настанет очередь уже ВСУ нести непропорционально большие потери.

А тут эта пауза заполняется российским наступлением. Поди плохо! Я бы на месте ВСУ перед своим наступлением вообще сдал бы россиянам километров двадцать-тридцать, и лишь потом перешел в наступление с тем, чтобы долбать путинское войско в чистом поле, на неподготовленных ими позициях, куда они только день как радостно прорвались...

Как не крути, а хорошо, что русским еще не надоело наступать! Думаю, что хладнокровные американцы намеренно не торопятся с поставками тяжелого оружия для Украины. Зачем торопиться? Ведь пока русские все еще хотят наступать - не надо им мешать совершать эту глупость!

А поставь они это оружие побыстрее, нетерпеливые украинцы уже бы перешли в наступление и лишили бы себя возможности покрошить на шару наступающих русских. Россияне отступая, сохранили бы больше сил и значит имели бы больше соблазнов через какое-то время попытаться опять залезть в Украину.

Американцы понимают фундаментальное различие своих интересов и интересов Украины. Интерес Украины состоит в том, чтобы как можно скорее отбросить агрессора за свои границы и отпраздновать победу.

А Америка понимает, что потом начнется самое тяжелое: переговоры с Россией о том, как будет все устроено после войны. И эти переговоры вести будет не только Украина. Давайте будем откровенны: этот груз ляжет в основном на плечи США.

И чем слабее будет Россия к этому моменту, тем легче будет вести с ней такие переговоры. А значит ее нужно не только победить и отбросить за границы Украины, но еще и максимально измотать. И то, что россияне продолжает с маниакальным упорством уничтожать этим наступлением свою армию - не может американцев не радовать: русские сами работают на американский интерес...

Так что по всему получается, что покуда русские хотят наступать - не надо им мешать. Этим они работают на победу Украины. И чем больше в этом наступлении они потеряют своих ресурсов, тем прочнее и надежнее будет мир, которого мы все так желаем...

К тому же все то, что Россия потеряет за следующие полтора месяца перед украинским наступлением, будет той дельтой, на которую она станет слабее и, следовательно, слабее будет ее сопротивление этому наступлению.

Иными словами, бодливую корову недостаточно выгнать за ограду. Для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно ей еще и рога обломать...

Нам нужен Путин не только побежденный, но и без рогов. Поэтому нам нужно научиться терпеть. Не нужно торопиться. Как говорил Штирлиц: выдержка - оборотная сторона стремительности.

Все будет хорошо. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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