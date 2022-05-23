Сколько стоит отдых в белорусском санатории 3 23.05.2022, 14:21

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Многим белорусам — не по карману.

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в эфире госСМИ назвал среднюю цену отдыха в белорусском санатории:

— Мы проводили мониторинг на этой неделе по туристическим фирмам и отелям Турции и Египта. Средняя стоимость по Турции составляет 145 рублей, по Египту — 162. В то же время на летний период у нас, я уже могу констатировать, средняя стоимость стандартного двухместного номера будет составлять около 72 рублей в сутки, включая полный пакет медицинских процедур, питание, проживание и развлекательные проекты. Поэтому сегодня можно говорить о том, что разница практически в два раза.

Болбатовский почему-то умолчал о заработках белорусов, когда называл стоимость отдыха в белорусском санатории. При зарплатах в $150-200, это настоящая роскошь.

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