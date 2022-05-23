Зеленский: В Десне на Черниговщине под обломками обнаружены 87 тел

Зеленский: В Десне на Черниговщине под обломками обнаружены 87 тел3
- 23.05.2022, 14:26
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Удар нанесла российская авиация.
В результате авиаудара по украинскому поселку Десна в Черниговской области, нанесенного оккупантами 17 мая, погибло 87 человек.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума, пишет unian.net.
Во время выступления президенту задали ряд вопросов. О Десне президент вспомнил, отвечая на вопрос, каким он видит будущее Украины.
"Сегодня мы закончили работы на Десне. К сожалению, статистика такова: сегодня на Десне под обломками 87 жертв. 87 трупов, жертв, убитых - без этих людей уже будет будущее Украины", - заявил он.
Зеленский отметил, что как президент страны, которая воюет, он думает о настоящем Украины и о том, сколько людей гибнет ежедневно.