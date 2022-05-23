Российские пропагандисты попытались выдать кадры уничтожения собственно армии за «победу» 5 23.05.2022, 14:36

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И это не в первый раз.

Российские пропагандисты отчитались о "победах" в войне против Украины, проиллюстрировав свой якобы мощный удар по ВСУ кадрами сожженной российской техники.

Пропагандисты Путина взяли кадры с видео, где видны сожженные украинскими военными танки РФ, которые российские оккупанты прятали под домами гражданских, и показали как "победы" российской армии. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, пишет "Главред".

Он подчеркнул, что РФ уже не впервые использует кадры уничтожения собственной армии, чтобы создать пропагандистские материалы.

"Буквально вчера наши защитники обнародовали видео уничтожения российских танков, которые пытались спрятаться под прикрытием гражданских зданий. Сейчас российская пропаганда показывает частично те же кадры, указывая, что это ВСУ прячет танки в жилых кварталах, а Россия их уничтожает", – отметил Андрющенко.

Он подчеркнул, что это уже не впервые российская пропагандистская машина "спалилась" на подмене кадров. Таких примеров множество, отмечает советник городского головы Мариуполя.

"Именно поэтому стоит воздержаться от просмотра российских пабликов, направленных не только на русских, но и на украинцев для подрыва духа сопротивления", – написал Андрющенко.

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