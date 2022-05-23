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Беларусь оказалась в тройке самых курящих стран в мире

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  • 23.05.2022, 14:42
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Беларусь оказалась в тройке самых курящих стран в мире

В соседних странах курят намного меньше.

Ученые из Иллинойсского университета в Чикаго совместно с организацией в сфере общественного здравоохранения Vital Strategies опубликовали результаты исследования «Tobacco Atlas», в котором говорится, в каких странах больше всего курильщиков. Беларусь оказалась в тройке лидеров, пишет The Village Беларусь.

В Беларуси объем потребления табака — 2431 сигарета на человека в год, выше — только у Северной Македонии (2514 сигарет) и Болгарии (2495 сигарет). В соседних с Беларусью странах курят намного меньше: в Украине на одного человека приходится 1577 сигарет в год, в Польше — 1426, в Литве — 1271, в Латвии — 989, в России — 1946.

По данным организации, ежегодно в мире выкуривается около 5 триллионов сигарет.

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