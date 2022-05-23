Советник миссии России при ООН в Женеве подал в отставку в знак протеста 2 23.05.2022, 15:12

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Он осудил войну против Украины.

Сотрудник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев заявил о своей отставке из-за войны с Украиной. По его словам, за время дипломатической службы ему еще никогда не было так стыдно за свою страну и работу, сообщает "Радио Свобода".

"Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, — не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России", — написал он на своей странице в социальной сети LinkedIn.

Бондарев, согласно сайту отделения ООН в Женеве, занимал в постоянном представительстве должность советника. По его словам, он находился на дипломатической службе 20 лет. "К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД все время возрастал", — заявил дипломат.

По словам Бондарева, министерство иностранных дел России больше не занимается дипломатией, а "сеет ложь, разжигаение и войну". "У России больше не осталось союзников", — написал он, объяснив это агрессивной политикой Москвы. По его словам, он хотел бы продолжить карьеру, но считает, что оставаться на госслужбе сейчас равноценно предательству Родины.

Бондарев, вероятно, стал первым российским кадровым дипломатом, официально заявившем о своей отставке из-за войны. МИД ее пока не комментировал.

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