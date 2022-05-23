Глава ЕЦБ Кристин Лагард призвала регулировать криптовалюты на фоне падения биткоина

Глава ЕЦБ Кристин Лагард призвала регулировать криптовалюты на фоне падения биткоина2
- 23.05.2022, 15:25
- 1,334
Цифровые активы являются спекулятивными и чрезвычайно рискованными инвестициями.
Такое заявление сделала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард 22 мая в эфире датского телешоу College Tour, пишет "Гордон".
Лагард отметила, что ее очень беспокоят люди, которые не понимают рисков инвестирования в криптоактивы и могут потерять все.
По ее мнению, криптовалюты "ничего не стоят, ничем не подкреплены, в них нет базового актива, который мог бы служить якорем безопасности". Лагард отметила, что никогда не инвестировала в криптоактивы, но ее сын пробовал и ему "не очень повезло".
При этом глава ЕЦБ противопоставила криптоактивам цифровой евро, который регулятор планирует выпустить до 2026 года. В отличие от криптовалют, он будет обеспечен активами ЕЦБ.
"В тот день, когда у нас появится цифровая валюта – любой цифровой евро, за ним будем стоять мы, и это совсем другая история", – сказала она,
Заявление Лагард прозвучало на фоне кризиса на рынке цифровой валюты, за последнюю неделю биткоин потерял 20% стоимости.
В начале мая цена биткоина поднялась до $40 тыс., но с тех пор криптовалюта стабильно дешевеет. По мнению аналитиков, стоимость биткоина должна была закрепиться на уровне $30 тыс., но если она не сможет там удержаться, падение ее продолжится. С тех пор биткоин уже дважды опускался ниже этой отметки.