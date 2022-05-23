Глава ЕЦБ Кристин Лагард призвала регулировать криптовалюты на фоне падения биткоина 2 23.05.2022, 15:25

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Кристин Лагард

Цифровые активы являются спекулятивными и чрезвычайно рискованными инвестициями.

Такое заявление сделала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард 22 мая в эфире датского телешоу College Tour, пишет "Гордон".

Лагард отметила, что ее очень беспокоят люди, которые не понимают рисков инвестирования в криптоактивы и могут потерять все.

По ее мнению, криптовалюты "ничего не стоят, ничем не подкреплены, в них нет базового актива, который мог бы служить якорем безопасности". Лагард отметила, что никогда не инвестировала в криптоактивы, но ее сын пробовал и ему "не очень повезло".

При этом глава ЕЦБ противопоставила криптоактивам цифровой евро, который регулятор планирует выпустить до 2026 года. В отличие от криптовалют, он будет обеспечен активами ЕЦБ.

"В тот день, когда у нас появится цифровая валюта – любой цифровой евро, за ним будем стоять мы, и это совсем другая история", – сказала она,

Заявление Лагард прозвучало на фоне кризиса на рынке цифровой валюты, за последнюю неделю биткоин потерял 20% стоимости.

В начале мая цена биткоина поднялась до $40 тыс., но с тех пор криптовалюта стабильно дешевеет. По мнению аналитиков, стоимость биткоина должна была закрепиться на уровне $30 тыс., но если она не сможет там удержаться, падение ее продолжится. С тех пор биткоин уже дважды опускался ниже этой отметки.

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