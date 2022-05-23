Как именно и насколько в Беларуси подорожает «коммуналка» 2 23.05.2022, 15:36

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С 1 июня в стране будут действовать новые тарифы.

С 1 июня в стране пересмотрят тарифы на электроэнергию, а также на отопление и подогрев воды.

С наступлением календарного лета будут увеличены субсидируемые тарифы на теплоснабжение, которое касается отопления и подогрева воды. Они подорожают с 21,9245 рубля до 23,859 рубля за 1 Гкал (рост на 8,8%). Стоит заметить, что в июне 2021 года тарифы на эти услуги повышали на 6,3%, пишет сайт intex-press.by.

В качестве примера для расчетов приводится двухкомнатная квартира в Минске площадью 50 квадратных метров, в которой прописан один человек. Если сейчас за потребленный объем по отоплению в 1,0163 Гкал он платит 22,28 рубля, то по июньским тарифам эта сумма составит 24,25 рубля.

Также с 1 июня 2022 года повысятся некоторые тарифы на электроэнергию. Речь о стоимости обогрева жилья электричеством — как частных домов, так и квартир в многоквартирных жилых домах. Это повышение называют плановым, поскольку о нем было объявлено в конце 2021 года.

Жители Беларуси, которые хотят обогревать жилье электричеством, могут выбрать один из трех тарифов. Причем все они вырастут с 1 июня.

Например, если взять одноставочный тариф, который действует как на обогрев, так и на все остальные нужды, то за 350 кВт∙ч сейчас надо платить 34,34 рубля, а с 1 июня придется 35,11 рубля.

При оплате по дифференцированному тарифу по двум временным периодам за 350 кВт∙час в месяц (с 23.00 до 6.00), в настоящее время к оплате будет 24,05 рубля, а с 1 июня с.г. — 24,57 рубля. Если столько же расходовать в остальное время суток, то сейчас выйдет 44,63 рубля, а с наступлением лета — 45,64 рубля.

С июня 2022 года также вырастет тариф на электроэнергию для тех, кто хочет обогревать жилье электричеством, — с 0,0398 до 0,0433 рубля за 1 кВт·ч.

По-новому будут считать с 1 июня и оплату за природный газ. С этой даты вводятся изменения по оплате за потребленный природный газ для отопления: на него установят единую цену. Сейчас она отличается по периодам — отопительному и летнему. Речь идет о тех потребителях, которые установили приборы индивидуального учета расхода газа.

В ЖКХ объяснили, что новшества введены, чтобы упростить расчеты природный газ — как для потребителей, так и для газоснабжающих организаций.

Сейчас тарифы на природный газ для тех, у кого установлены приборы индивидуального учета расхода газа, составляют 0,1494 рубля за кубометр в отопительный период и 0,5417 рубля – в летний (если расходовать до 3000 кубометров).

С 1 июня 2022 года для таких потребителей сделают один тариф, который не будет зависеть от периода. Он составит 0,1977 рубля за кубометр. По такому тарифу нужно будет платить круглый год.

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