Экс-глава МИД Австрии покинула совет директоров «Роснефти»3
- 23.05.2022, 15:44
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Карин Кнайсль ушла вслед за Шредером.
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль ушла с должности члена совета директоров российской компании "Роснефть". Об этом говорится в заявлении компании в понедельник, пишет liga.net.
Согласно сообщению компании, Кнайсль ушла в отставку 20 мая.
В "Роснефти" отметили, что рассчитывают на сотрудничество с Кнайсль в будущем, поскольку считают ее "ведущим представителем международного экспертного сообщества".
Кнайсль вошла в совет директоров в июне 2021 года. Она поддерживала тесные связи с диктатором Путиным, будучи главой МЗС Австрии в 2017-2019 годах.
В частности, Путин был гостем на свадьбе Кнайсль в 2018 году, где они танцевали во время празднования.
19 мая Европарламент принял резолюцию, выдвинув бывшему канцлеру Германии Шредеру и Кнайсль ультиматум: увольнение из Роснефти или санкции.
20 мая Герхард Шредер согласился уйти из совета директоров Роснефти.