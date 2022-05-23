ДТП на Шарковщине: За рулем был сын председателя районного «совета депутатов» 3 23.05.2022, 15:51

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Авто двигалось с большой скорость, перевернулось и врезалось в дерево.

В деревне Великое Село Шарковщинского района 19 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника местного Следственного комитета. Об этом «Белсату» сообщили свидетели ДТП. Автомобиль, двигавшийся на большой скорости, перевернулся и врезался в дерево.

Как рассказали свидетели ДТП, за рулем находился сотрудник Следственного комитета и сын председателя районного «совета депутатов» Владимира Шпеца. Водитель и его пассажирка остались живы. Жертв среди жителей деревни тоже нет. Но могли быть: автомобиль, по словам очевидцев, «двигался с бешеной скоростью, влетел в мостик возле школы, перевернулся и ударился в дерево», в 5 метрах от которого играли дети.

Как утверждают люди, на место происшествия приезжало начальство из Шарковщинского РОВД, но свидетелей никто не опрашивал. Как полагают, происшествие попытаются «замять», так как отец водителя – бывший начальник РОВД, а ныне председатель Шарковщинского районного «совета депутатов» Владимир Шпец.

Журналисты дозвонились до райотдела внутренних дел Шарковщинского района. Начальник ГАИ РОВД Виктор Милосердов не опроверг информации о ДТП, но направил за комментарием в пресс-службу УВД Витебского облисполкома. В пресс-службе комментировать отказались. Дозвониться до председателя райсовета Владимира Шпеца не удалось.

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