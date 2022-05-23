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Кремль отказался менять Медведчука

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  • 23.05.2022, 16:05
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Кремль отказался менять Медведчука
Виктор Медведчук

Ранее арестованный обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обмена его на защитников и жителей Мариуполя.

Российские власти не намерены отдавать Украине захваченных на Азовстали защитников Мариуполя в обмен на кума президента РФ, пророссийского украинского политика Виктора Медведчука. Об этом заявил на брифинге секретарь лидера российских оккупантов Владимира Путина, сообщает liga.net.

По словам Дмитрия Пескова, нардеп Медведчук – гражданин Украины, который якобы "не имеет отношения к России и не является военным", тогда как в случае с бойцами с Азовстали "речь идет о военных и о членах националистических формирований".

"Это совершенно разные категории лиц и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", – сказал секретарь Путина.

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