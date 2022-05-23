Как выглядят три самые дорогие квартиры Минска 1 23.05.2022, 16:12

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Их стоимость - от $5 до $11 тысяч за квадрат.

Три квартиры Минска с самой высокой ценой за квадратный метр, которые есть сегодня в продаже, размещены в центре города и предлагаются по цене от почти 400 тысяч до почти двух миллионов долларов. В более дорогих — мрамор и итальянская мебель, а в более дешевой даже нет ремонта. Топ-3 составила автор телеграм-канала «Будни риэлтора» Екатерина Благуш.

Две квартиры, которые предлагаются по самой высокой в городе цене, находятся в одном и том же доме — по улице Сторожевской, 6 (ЖК «У Троицкого», его также называют «дом Чижа», поскольку его возведением занималась компания-застройщик бизнесмена Юрия Чижа). Одна из квартир выставлена на днях на продажу за 1,5 млн долларов, ее площадь составляет 129,3 кв. метра, то есть цена «квадрата» — 11,6 тысяч долларов. Это самая высокая ставка на рынке.

Это трехкомнатная квартира на пятом этаже с видом на реку Свислочь. В ней, как говорится в объявлении, выполнен дизайнерский ремонт с использованием итальянских материалов, коллекционной мебели, последних моделей техники, отделка санузлов, полов, подоконники и столы сделаны из мрамора, есть собственная сауна.

Вторая квартира дороже — 1,95 млн долларов, но ее площадь вдвое больше — 260 «квадратов», и цена за метр заметно ниже, чем в первой, — «всего лишь» 7,5 тысяч долларов. Это четырехкомнатная квартира на 15-м этаже с видом на обе стороны от дома. В квартире итальянская мебель, в отделке также использован мрамор, а еще оникс и натуральная кожа, бамбуковые ковры. А в одном из санузлов сделан «роскошный хаммам со звездным небом». Продать это жилье не могут с февраля.

Наконец, на третьем месте в городе по цене квадратного метра квартира в доме 1924 года постройки по улице Карла Маркса, 30, под музеем Петруся Бровки.

Трехкомнатная квартира площадью 74,3 кв. метра размещена на втором этаже. Она появилась на сайтах недвижимости в это воскресенье и предлагается к продаже за 390 тысяч долларов, то есть 5,25 тыс. долларов за метр. В квартире нет отделки, зато потолки высотой 3,5 метра, а покупателю предоставят «планировочное решение дизайн-проекта».

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