У белорусов, ввозящих в Казахстан европейские грузы, могут забрать машину? 23.05.2022, 16:33

Правила перевозки грузов этой страны не допускают перецепку иностранного полуприцепа.

Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков (БАМАП) предупредила отечественные транспортные компании о рисках грузоперевозок в Казахстан, сообщает OL.

По данным БАМАП, Инспекция транспортного контроля Казахстана задерживает белорусские автомобили, занятые в перевозках грузов в эту страну, когда речь идет о грузах, доставленных в специально установленные места в Беларуси перевозчиками Евросоюза. Казахстан не признает условия завершения процедуры таможенного транзита у перевозчика Евросоюза и открытие новой процедуры таможенного транзита у белорусского перевозчика.

Дело в том, что разрешительная система автомобильных перевозок в Казахстане в международном сообщении, не допускает перегрузку на территории страны, не являющейся пунктом отправления или назначения груза из третьих стран в Казахстан. Не разрешается перегрузка груза, таможенный транзит которого не завершен, на казахстанский автомобиль или грузовик, который не зарегистрирован в стране регистрации первоначального перевозчика.

Казахстан считает, что закрытие таможенной процедуры таможенного транзита у перевозчика Евросоюза в специально установленных местах и открытие новой процедуры таможенного транзита у белорусского перевозчика не означает завершение транзита в отношении перевозимых иностранных товаров.

Это значит, что белорусский перевозчик, совершая перегрузку груза в свой транспорт, не вправе делать перевозку как последующий перевозчик, даже при наличии разрешения на перевозу грузов в/из третьих стр,) в места доставки в Казахстане, без завершения в Беларуси процедуры таможенного транзита.

Завершение процедуры таможенного транзита предполагает совершение с товарами таможенных операций, связанных с помещением товаров на временное хранение или их таможенным декларированием. В свою очередь декларирование означает помещение товаров под таможенные процедуры, в том числе и под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в результате чего иностранные товары приобретают статус товара Союза, и только тогда могут свободно перемещаться по территории государств — членов ЕАЭС.

Перегрузка в Беларуси груза, следовавшего из Европейского союза, в полуприцепы с белорусской регистрацией, заканчивается задержанием в Казахстане транспорта белорусских компаний до тех пор, пока первоначальный перевозчик Евросоюза не прибудет в Казахстан для рассмотрения дела об административном правонарушении, и не предъявит разрешение на перевозку.

Правила перевозки грузов Казахстана не допускают перецепку иностранного полуприцепа. Факт перецепки влечет штраф на водителей автотранспортных средств в размере двухсот, на юридических лиц — в размере пятисот «месячных расчетных показателей».

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