Создана база данных российских командиров, которые участвуют в войне в Украине 1 23.05.2022, 17:01

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У каждого третьего высшего командира армии РФ обнаружены долги, в том числе по ЖКХ и алиментам.

Российское издание «Проект» составило базу данных с информацией о подразделениях войск РФ, которые участвуют в войне в Украине, а также их командирами. Всего в ней собрана информация о 166 командирах и 150 подразделениях, они представляют 53 региона России, сообщает zn.ua.

Поиск по базе можно осуществлять по региону дислокации, направлению наступления, войскам, военному округу, а также званию командира. Так, «Проекту» известна информация о 72 генералах и адмиралах, 69 полковниках и 16 подполковниках. Интересно, что у многих из них обнаружены долги, а также родственные связи в Украине. Некоторые – родились в нашей стране.

Издание пишет, что численность российской армии составляет 900 тысяч человек, перед началом полномасштабного вторжения в Украину у границ нашей страны было сосредоточено около 20% личного состава. Масштабы мародерства на захваченных российскими войсками территориях в «Проекте» объясняют тем, что в войне участвуют выходцы из самых бедных регионов России. Офицеры-захватчики получают больше солдат, но даже командующие армией и флотом, которые попали в выборку, зарабатывают на порядок меньше, чем те, кто послал их на войну.

«Средний доход офицера, который командует сухопутной армией, в 2019 году был около 270 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, заместители министра обороны РФ Сергея Шойгу зарабатывали (только официально) в тот же период в среднем 1,2 млн рублей в месяц, а офицеры Генштаба, непосредственно руководящие армией и флотом России, — в среднем 300 тысяч», - пишет издание.

У каждого третьего высшего командира армии из тех, кто участвует в нападении на Украину, обнаружены долги, в том числе по ЖКХ и алиментам. Пятеро человек из выборки привлекались к административной ответственности, в том числе, за нежелание бороться с коррупцией среди подчиненных, каждый пятый – получал штрафы ГИБДД, а каждый шестой – не платил их вовремя.

Реальный боевой опыт есть только у 23% из тех, кто попал в выборку «Проекта».

По данным Генштаба Минобороны Украины по состоянию на 22 мая на украинской земле уже погибли около 29050 личного состава армии оккупантов. Так, 11 мая украинская артиллерия уничтожила российские понтонные мосты и плотно сосредоточенные российские войска и технику вокруг них на реке Северский Донец, что привело к гибели 485 человек из 550 человек личного состава группировки.

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