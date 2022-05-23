Ученые раскрыли один из секретов племени майя 23.05.2022, 17:28

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Он касается зубов.

Зубные украшения майя из нефрита, золота и других драгоценных металлов и камней, вероятно, не только придавали «лоска» своим обладателям, но и служили профилактикой кариеса и пародонтоза. Таким свойством обладал цемент, которым крепилась к зубам вся эта красота, заявили ученые из Мексики и США.

Исследователям майяской культуры известно, что древние представители этого народа очень любили придавать своей улыбке дополнительную красоту, а именно — обтачивали зубы или просверливали в них полости, чтобы вставить туда «пломбы» из нефрита, золота, бирюзы, гагата или гематита. Это делали и в ритуальных целях: пломбы клеили к резцам и клыкам в раннем взрослом возрасте, они оставались с человеком на всю жизнь и, вероятно, имели духовное значение.

Все это великолепие крепилось к зубам при помощи специального цемента. Его природу и изучили ученые из Автономного университета Юкатана (Мексика), а также университетов Гарвардского и Брауна (США). Свои выводы они представили в журнале Archaeological Science: Reports. Инкрустированные драгоценностями зубы взяли из археологических памятников в Гватемале, Белизе и Гондурасе.

При исследовании ученые идентифицировали 150 органических молекул, которые обычно встречаются в растительных смолах. В зависимости от места происхождения зуба цемент, как оказалось, обладал немного разным набором веществ, но основные ингредиенты были одинаковыми.

Их смесь обладала чрезвычайной прочностью. Оно и понятно, ведь инкрустированные драгоценностями зубы сохранились до наших дней. Ученые также выяснили, что такие нашлепки на зубы делали не только богатые люди, но и представители не очень успешных сословий. Причем как мужчины, так и женщины.

Но главный вывод авторов работы касается терапевтических свойств цемента. Оказалось, он обладал лечебным и гигиеническим эффектом. Клейкая смесь, по мнению исследователей, была способна снижать риск воспалений и инфекций во рту, поскольку одним из ее основных ингредиентов была сосновая смола, имеющая антибактериальные свойства.

Две из восьми пломб были приклеены смесью, содержащей склареолид — натуральный продукт, полученный из различных растительных источников, включая шалфей и табак. Это вещество обладает и антибактериальным, и противогрибковым действием. К тому же оно приятно пахнет, поэтому часто используется в парфюмерии. Помимо этого, ученые нашли в цементе эфирные масла растений семейства мятных, которые также обладают противовоспалительным эффектом.

Сверление при этом было выполнено так умело, что редко влияло на пульпу нервов и кровеносные сосуды в центре зуба. К слову, археологам известно, что к гигиене зубов майя относились трепетно, так что выводы ученых выглядят вполне правдоподобно: цементная смесь могла служить не только для крепления драгоценных металлов и камней, но и в целях профилактики кариеса и пародонтоза.

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