В Харьковской области ВСУ освободили уже 24 населенных пункта
- 23.05.2022, 17:37
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Среди них – село Кутузовка, жители которого жили в подвале более 2 месяцев.
Главнокомандующий войсками Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что украинские военные уже освободили от оккупационного гнета 24 населенных пункта Харьковщины. Среди них – село Кутузовка, жители которого жили в подвале более 2 месяцев.
Залужный рассказал, что в начале украинские защитники деоккупировали село Кутузовка Ольховской сельской общины Харьковской области, пишет 24 канал.
По его словам, около 170 местных жителей Кутузовки пробыли в подвале детского сада более 2 месяцев – люди скрывались от обстрелов российских оккупантов и боялись выйти на улицу.
Среди живших в подвале были и дети – в бесчеловечных условиях скрывались 40 детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет.
Украинские защитники, которые смогли отбить село, оказали первую медицинскую помощь местным жителям, а также помогли со всем необходимым для жизни – водой, едой и одеждой.
"Каждый день, уничтожая врага, освобождая города и села от оккупантов, восстанавливая инфраструктуру, военнослужащие Вооруженных Сил Украины пресекают преступления российской федерации против гражданского населения и препятствуют совершению новых. Наша обязанность – защитить свой народ и свое государство. И мы его с честью выполняем. Итого к Победе!" – написал Валерий Залужный.