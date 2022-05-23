В Харьковской области ВСУ освободили уже 24 населенных пункта 23.05.2022, 17:37

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Среди них – село Кутузовка, жители которого жили в подвале более 2 месяцев.

Главнокомандующий войсками Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что украинские военные уже освободили от оккупационного гнета 24 населенных пункта Харьковщины. Среди них – село Кутузовка, жители которого жили в подвале более 2 месяцев.

Залужный рассказал, что в начале украинские защитники деоккупировали село Кутузовка Ольховской сельской общины Харьковской области, пишет 24 канал.

По его словам, около 170 местных жителей Кутузовки пробыли в подвале детского сада более 2 месяцев – люди скрывались от обстрелов российских оккупантов и боялись выйти на улицу.

Среди живших в подвале были и дети – в бесчеловечных условиях скрывались 40 детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет.

Украинские защитники, которые смогли отбить село, оказали первую медицинскую помощь местным жителям, а также помогли со всем необходимым для жизни – водой, едой и одеждой.

"Каждый день, уничтожая врага, освобождая города и села от оккупантов, восстанавливая инфраструктуру, военнослужащие Вооруженных Сил Украины пресекают преступления российской федерации против гражданского населения и препятствуют совершению новых. Наша обязанность – защитить свой народ и свое государство. И мы его с честью выполняем. Итого к Победе!" – написал Валерий Залужный.

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