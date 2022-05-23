Как в регионах выглядит арендное жилье?3
- 23.05.2022, 17:46
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В квартирах нет центрального отопления и водоснабжения.
«Крепкие хозяйственники» в Бобруйске довели арендное жильё до состояния разваливающихся «притонов», пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Так называемая «прокуратура» установила, что государственные арендные квартиры оставались длительное время свободными из-за неприемлемого состояния жилых помещений.
Так, 97 свободных неблагоустроенных квартир Бобруйска, или 92% от общего числа свободных жилых помещений данной категории, не соответствовали установленным для проживания требованиям.
— Помимо неудовлетворительного технического состояния в ряде квартир отсутствовали центральное отопление и водоснабжение. В некоторых жилых помещениях оказались частично разрушены стены и крыша. В 30 свободных благоустроенных арендных квартирах, или в половине случаев, требовались отделочные работы полов, потолков и стен, замена дверей, окон, сантехнического и газового оборудования, — сообщила «прокуратура».