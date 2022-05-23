Путин повелся на «пророчества», которые уже погубили Януковича

Путин повелся на «пророчества», которые уже погубили Януковича3
- Петр Олещук, «Фейсбук»
- 23.05.2022, 17:55
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Второй фронт тоже оказался провальным.
Видите, как сильно версия будущего в "пророчестве" напоминает пропагандистскую концепцию "быстрого захвата Украины" с вражеских ресурсов до начала войны.
Террористы в рясах
Кажется, я знаю, на основе каких источников бункерный дед принимал свое решение о начале "спецоперации". И Януковича не было рядом. Тот мог бы сказать, что "старцам" доверять не стоит.
Гебисты так упорно продвигали идею, что украинцы не будут воевать с московитами, что на определенном этапе в это поверили…
Ну, и в общем-то понятно, откуда берутся настроения и представления сторонников Московского патриархата. Эти настроения не имеют отношения к христианству, но достаточно сильны в тамошнем сообществе.
Второй фронт тоже оказался провальным
Очевидно, что бункерный дед:
1) никаким военным способом не может предотвратить вступление в НАТО Финляндии и Швеции, ибо нет у него для этого военных ресурсов;
2) что бы он с Песковым ни говорили, но это – страшный удар по имиджу "геополитического мачо".
Соответственно, им не остается ничего, кроме "дипломатических усилий" и активации агентуры, чтобы как-то повлиять на общественное мнение Запада. И первое, и второе – это о больших деньгах.
Фиксируйте публикации, которые сейчас массово попрут на Западе, что нельзя брать в НАТО Финляндию и Швецию. Так вы получите хороший перечень столичной агентуры.
Петр Олещук, «Фейсбук»