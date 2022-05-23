Режим Лукашенко продолжил на границе с Украиной свои военные учения
- 23.05.2022, 18:30
В Минобороны сообщили, что начался очередной этап «проверки сил реагирования».
Вооруженные силы Беларуси продолжили учения на границе с Украиной и западными странами минимум до 28 мая.
Об этом сообщает российское издание «РИА Новости».
22 мая в Беларуси перебросили три ОТРК «Искандер» к границе с Украиной. Продолжается подготовка к масштабному обучению в июне. Повестки гражданским в запасе уже поступают.
В Минобороны Белоруссии сообщили, что в их армии начался очередной этап «проверки сил реагирования», он включает в себя снятие вооружения и техники с хранения и проведения с ней «контрольного пробега». Призыв военнообязанных в Беларуси не предусматривается.
По данным Генштаба ВСУ, белорусские вооруженные силы усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения в приграничных районах. 20 мая спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что до семи батальонов белорусских войск продолжают усиливать участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.