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На этой неделе с Землей сблизится самый крупный в 2022 году астероид

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  • 23.05.2022, 18:49
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На этой неделе с Землей сблизится самый крупный в 2022 году астероид

Небесное тело пролетит на безопасном расстоянии от планеты.

27 мая с Землей сблизится астероид 7335 (1989 JA), размеры которого в четыре раза превышают размеры Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Как сообщает Live science, небесное тело пролетит на расстоянии четырех миллионов километров от планеты, что в 10 раз дальше, чем Луна, но NASA отнесло его к классу потенциально опасных.

Диаметр астероида составляет 1,8 километра. «Потенциально опасным» его обозначили из-за гигантского размера и близости к Земле во время пролета. Такая классификация означает, что он может нанести значительный ущерб, если все-таки врежется в планету.

По данным NASA, 7335 (1989 JA) – самый крупный астероид из тех, которые сблизятся с Землей в этом году. Расчеты ученых показывают, что он путешествует на скорости 76 тысяч километров в час или в 20 раз быстрее, чем пуля. Ожидается, что следующее сближение с Землей он совершит 23 июня 2055 года, тогда он пролетит мимо планеты на расстоянии, которое в 70 раз превышает дистанцию до Луны.

7335 (1989 JA) – один из 29 тысяч околоземных объектов, которые ежегодно отслеживает NASA. К околоземным объектам относятся те, которые пролетают в пределах 48 тысяч километров от планеты. Такие объекты очень маленькие, 7335 (1989 JA) больше, чем 99% из них.

Астероид принадлежит к группе Аполлона – это семейство «космических камней», которые вращаются вокруг Солнца, периодически пересекая орбиту Земли.

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