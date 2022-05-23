Война РФ против Украины: главное 1 23.05.2022, 19:05

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89-е сутки украинский народ противостоит российскому вторжению.

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на вечер 23.05.2022.

"Продолжаются 89 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории республики Беларусь остается.

На Северском направлении враг продолжает проводить мероприятия по усилению участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Российские оккупанты не прекращают обстрелы позиций Сил обороны, развернутых в непосредственной близости к государственной границе Украины в Сумской и Черниговской областях.

На Слобожанском направлении захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи. Обстреливают украинские войска с целью недопущения дальнейшего продвижения в сторону государственной границы. Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений. При поддержке артиллерии враг возобновил штурмовые действия в районе населенного пункта Тернова, успеха не имел.

В Славянском направлении основные усилия противник сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богородичное и обстреливал из артиллерии населенные пункты Гусаровка, Чепель, Долина и Святогорск. Противник применил реактивные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы в районе населенного пункта Студенок.

На Донецком направлении вражеские подразделения не оставляли попыток прорвать оборону наших войск с целью их оцепления и выхода на административные границы Луганской области. Основные усилия сосредоточиваются на Бахмутском направлении. На Лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено. Враг совершил артиллерийские обстрелы подразделений Сил обороны и гражданских объектов в населенном пункте Лиман.

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На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, противник вел штурмовые действия, успеха не имел, понес потери и отступил. На Бахмутском направлении противник пытался вести наступление, успеха не имел. В направлении Луганска провел разведку боем, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск с целью сковывания их действий. Продолжается инженерное оборудование оборонных рубежей в районе населенного пункта Посад-Покровский.

Продолжаются меры административно-полицейского режима на временно захваченных территориях Украины. Так, по имеющейся информации, на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты создали 19 так называемых "комендатур".

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов ведения боевых действий и нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины. По имеющейся информации, с целью наращивания системы противовоздушной обороны на территории северо-западной части временно-оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.

Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Личный состав подразделений врага жалуется на неэффективность атак на позиции Сил обороны Украины.

Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.

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