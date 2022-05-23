В Беларуси снова дорожает топливо 4 23.05.2022, 19:11

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Это 13-е подорожание с начала года.

В Беларуси с 24 мая вновь повышают розничные цены на топливо. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим».

Уровень предельных максимальных розничных цен на автомобильное топливо на АЗС увеличат на 2 копейки.

Цена автомобильного бензина составит АИ-92-К5-Евро — 2,26 руб., АИ-95-К5-Евро — 2,36 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,58 руб., дизельного топлива — 2,36 руб.

О повышении цен бензин стабильно сообщают каждый понедельник, нынешнее — уже тринадцатое с начала года.

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