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В Беларуси снова дорожает топливо

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  • 23.05.2022, 19:11
  • 2,048
В Беларуси снова дорожает топливо

Это 13-е подорожание с начала года.

В Беларуси с 24 мая вновь повышают розничные цены на топливо. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим».

Уровень предельных максимальных розничных цен на автомобильное топливо на АЗС увеличат на 2 копейки.

Цена автомобильного бензина составит АИ-92-К5-Евро — 2,26 руб., АИ-95-К5-Евро — 2,36 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,58 руб., дизельного топлива — 2,36 руб.

О повышении цен бензин стабильно сообщают каждый понедельник, нынешнее — уже тринадцатое с начала года.

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