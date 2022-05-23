В Беларуси снова дорожает топливо

В Беларуси снова дорожает топливо4
- 23.05.2022, 19:11
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Это 13-е подорожание с начала года.
В Беларуси с 24 мая вновь повышают розничные цены на топливо. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим».
Уровень предельных максимальных розничных цен на автомобильное топливо на АЗС увеличат на 2 копейки.
Цена автомобильного бензина составит АИ-92-К5-Евро — 2,26 руб., АИ-95-К5-Евро — 2,36 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,58 руб., дизельного топлива — 2,36 руб.
О повышении цен бензин стабильно сообщают каждый понедельник, нынешнее — уже тринадцатое с начала года.