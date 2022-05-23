Time внес Зеленского в топ-100 влиятельных людей года 2 23.05.2022, 19:33

Статью о нем написал Джо Байден.

Журнал Time включил президента Украины Владимира Зеленского в список из 100 самых влиятельных людей 2022 года. Перед этим он победил в голосовании среди читателей журнала, опередив бизнесмена Илона Маска, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена. Последний написал о Зеленском в номер сопровождающую статью.

"Когда Владимир Путин начал жестокую войну против Украины и украинцы нуждались в своем лидере, слова Владимира Зеленского эхом разнеслись по всему миру: "Президент здесь", – говорится в ней.

По словам Байдена, в лице Зеленского у народа Украины "есть лидер, достойный его храбрости и стойкости".

"Каждый раз, когда мы общаемся, я слышу в его голосе неумолимую решимость человека, который глубоко верит в свой долг перед народом и ежедневно берет на себя ответственность вести за собой нацию в этот темный и трудный час", – отметил глава Белого дома.

Зеленский отмечен Time в категории "Лидеры". Кроме него, в список вошли еще двое граждан Украины: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (тоже в категории "Лидеры") и главный редактор проекта "Украинская правда" Севгиль Мусаева (в категории "Новаторы").

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