закрыть
23 мая 2022, понедельник, 19:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Европейские правозащитники призывают Pepsi отказаться от рекламы на БТ

2
  • 23.05.2022, 19:39
Европейские правозащитники призывают Pepsi отказаться от рекламы на БТ

Pepsi – последний мировой бренд, который продолжает финансировать пропагандистское ТВ.

Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco — Partnership for Human Rights обратилась к американской корпорации PepsiCo с призывом отказаться от рекламы в белорусских государственных СМИ.

«Согласно наблюдениям белорусских волонтеров на этой неделе, Pepsi является последним мировым брендом, который продолжает финансировать пропагандистское телевидение диктатора Лукашенко в Беларуси вместе с венгерской фармацевтической компанией Gedeon Richter.

Мы призываем Pepsi немедленно прекратить рекламу в белорусских государственных СМИ. Распространение дезинформации и пропаганды преступным режимом, который держит в заложниках более 1 200 политзаключенных и активно поддерживает войну России против Украины, больше не должно поддерживаться западными корпорациями», — пишут правозащитники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников
Шизофашизм
Шизофашизм Леонид Невзлин
Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев