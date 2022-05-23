Европейские правозащитники призывают Pepsi отказаться от рекламы на БТ

Европейские правозащитники призывают Pepsi отказаться от рекламы на БТ2
- 23.05.2022, 19:39
Pepsi – последний мировой бренд, который продолжает финансировать пропагандистское ТВ.
Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco — Partnership for Human Rights обратилась к американской корпорации PepsiCo с призывом отказаться от рекламы в белорусских государственных СМИ.
«Согласно наблюдениям белорусских волонтеров на этой неделе, Pepsi является последним мировым брендом, который продолжает финансировать пропагандистское телевидение диктатора Лукашенко в Беларуси вместе с венгерской фармацевтической компанией Gedeon Richter.
Мы призываем Pepsi немедленно прекратить рекламу в белорусских государственных СМИ. Распространение дезинформации и пропаганды преступным режимом, который держит в заложниках более 1 200 политзаключенных и активно поддерживает войну России против Украины, больше не должно поддерживаться западными корпорациями», — пишут правозащитники.