Европейские правозащитники призывают Pepsi отказаться от рекламы на БТ 2 23.05.2022, 19:39

Pepsi – последний мировой бренд, который продолжает финансировать пропагандистское ТВ.

Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco — Partnership for Human Rights обратилась к американской корпорации PepsiCo с призывом отказаться от рекламы в белорусских государственных СМИ.

«Согласно наблюдениям белорусских волонтеров на этой неделе, Pepsi является последним мировым брендом, который продолжает финансировать пропагандистское телевидение диктатора Лукашенко в Беларуси вместе с венгерской фармацевтической компанией Gedeon Richter.

Мы призываем Pepsi немедленно прекратить рекламу в белорусских государственных СМИ. Распространение дезинформации и пропаганды преступным режимом, который держит в заложниках более 1 200 политзаключенных и активно поддерживает войну России против Украины, больше не должно поддерживаться западными корпорациями», — пишут правозащитники.

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