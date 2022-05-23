Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть без участия Венгрии 1 23.05.2022, 19:44

Об этом заявил министр экономики ФРГ.

Министр экономики Германии Роберт Хабек, принявший участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в понедельник, 23 мая, предостерег Венгрию от блокирования усилий по введению общеевропейского эмбарго на импорт российской нефти в ответ на войну России в Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Хабек, в частности, отметил, что "существуют разные решения для разных стран". Он также отметил, что ожидает, что "все, включая Венгрию, будут работать над решением".

Перед этим в интервью немецкому радио Deutschlandfunk министр сказал, что Германия для ускорения процесса готова поддержать нефтяное эмбарго против Российской Федерации даже если Будапешт откажется от этого.

Он также выразил разочарование тем, что страны Евросоюза до сих пор еще не согласовали запланированное эмбарго.

"Если президент Еврокомиссии скажет, что мы делаем это 26 странами, без Венгрии, то это путь, который я буду всегда поддерживать", – подчеркнул Хабек.

Он добавил, что пока не слышал таких предложений от ЕС.

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