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Россия бросила на захват Луганской области более 20 БТГ

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  • 23.05.2022, 19:58
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Россия бросила на захват Луганской области более 20 БТГ

В каждой до 500 человек.

Россия бросила на захват Луганской области более 12 тысяч военных. Самая сложная ситуация в Горской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Российская армия бросила огромную кучу техники и солдат, чтобы захватить Луганскую область в целом. У нас на территории области русская армия выставила 25 батальонно-тактических групп (БТГ)", - сказал Гайдай.

Он пояснил, что в каждой БТГ насчитывается около 500 человек. По его словам, эта российская группировка брошена в наступление, чтобы отрезать область от остальной Украины либо захватить Северодонецк.

"Очень сложная ситуация, где Горская община (Золотое, Екатериновка, Тошковка). В Тошковке наши выбили врага и закрепились", - добавил глава ОВА.

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