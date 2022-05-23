В Минске на уроке физкультуры ребенок получил серьезную травму

В Минске на уроке физкультуры ребенок получил серьезную травму1
- 23.05.2022, 20:09
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Инцидент произошел в СШ № 11.
На уроке физкультуры в СШ № 11 Минска один из учеников получил серьезную травму. В школе сообщили, что в деле сейчас разбирается Следственный комитет.
Как стало известно «Зеркало», в апреле в СШ № 11 Минска на уроке физкультуры ребенок получил серьезную травму. В учебном заведении пояснили, что по данному факту проводилась внутришкольная проверка с участием управления по образованию Октябрьского района. Далее, сказали, следствие ведет Следственный комитет.
— Пока следствие не завершено, и результатов нет, [нам] больше сообщить нечего, — пояснили в школе.
В Следственном комитете по Минску получить оперативный комментарий по ситуации не удалось.