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Стало известно, о какой помощи Украине договорились на «Рамштайне-2»

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  • 23.05.2022, 20:17
  • 18,114
Стало известно, о какой помощи Украине договорились на «Рамштайне-2»

От «Гарпунов» до артиллерии.

Министр обороны США Ллойд Остин раскрыл договоренности по поставке оружия Украине от международной группы поддержки в войне против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговый брифинг в Пентагоне.

Остин анонсировал передачу Данией противокорабельных ракет "Гарпун" и пусковой установки для защиты украинского побережья. В свою очередь Чехия удостоилась благодарности за помощь ударными вертолетами, танками и ракетными системами.

"Несколько стран объявили о новых пожертвованиях критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов, в частности, Италия, Греция, Норвегия и Польша. Всего за 4 недели после встречи контактной группы в Рамштайне динамика помощи и поставок была выдающейся. И после сегодняшнего обсуждения я рад сообщить о наших усилий для продвижения вперед", – заявил Остин.

По его словам, все союзники Украины четко понимают подлинные намерения России. Москва попыталась бросить вызов мировому порядку и свободному миру, но Запад будет дальше противостоять ей.

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