Ермак: Россияне обходят санкции через Беларусь 10 23.05.2022, 20:24

9,040

Устроили «банковский туризм».

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале.

"Сейчас стали популярны поездки в Минск на так называемый "банковский туризм", для оформления карт Visa и MasterCard в белорусских банках. Ими можно расплачиваться за границей и в международных онлайн-магазинах. Также наблюдается спрос на открытие счетов в банках Узбекистана.

Выпускаемые в России карты Visa и MasterCard нельзя использовать за рубежом для международных онлайн-платежей. Карточные гиганты прекратили работу в стране с 6 марта из-за войны России с Украиной.

Сеть по продажам джинсовой одежды Levi Strauss&Co решила уйти с российского рынка после 29 лет работы. Компания продаст свои активы.

Так же уйдет из России и Starbucks Corp. Они работали на рынке 15 лет", – рассказал глава ОП.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».