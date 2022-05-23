закрыть
23 мая 2022, понедельник, 22:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ермак: Россияне обходят санкции через Беларусь

10
  • 23.05.2022, 20:24
  • 9,040
Ермак: Россияне обходят санкции через Беларусь

Устроили «банковский туризм».

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале.

"Сейчас стали популярны поездки в Минск на так называемый "банковский туризм", для оформления карт Visa и MasterCard в белорусских банках. Ими можно расплачиваться за границей и в международных онлайн-магазинах. Также наблюдается спрос на открытие счетов в банках Узбекистана.

Выпускаемые в России карты Visa и MasterCard нельзя использовать за рубежом для международных онлайн-платежей. Карточные гиганты прекратили работу в стране с 6 марта из-за войны России с Украиной.

Сеть по продажам джинсовой одежды Levi Strauss&Co решила уйти с российского рынка после 29 лет работы. Компания продаст свои активы.

Так же уйдет из России и Starbucks Corp. Они работали на рынке 15 лет", – рассказал глава ОП.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников
Шизофашизм
Шизофашизм Леонид Невзлин
Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев