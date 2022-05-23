Житель Херсона – российским пропагандистам: Я россиянин. Хочу жить в Украине 5 23.05.2022, 20:33

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Видеофакт.

Во время "пресс-тура" российских пропагандистов житель оккупированного Херсона заявил, что хотя сам по национальности россиянин, но хочет жить в Украине.

Об этом в Twitter сообщает МОСТ ХЕРСОН.

"Россияне привезли в Херсон своих пропагандистов и "международных журналистов". Дед им говорит, что хочет жить в Украине", - говорится в сообщении.

Росіяни привезли в Херсон своїх пропагандистів і «міжнародних журналістів»



Дід їм каже, що хоче жити в Україні pic.twitter.com/34PAItq0us — МОСТ ХЕРСОН (це поряд із Чорнобаївкою) (@most_ks_ua) May 23, 2022

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