Житель Херсона – российским пропагандистам: Я россиянин. Хочу жить в Украине

Житель Херсона – российским пропагандистам: Я россиянин. Хочу жить в Украине5
- 23.05.2022, 20:33
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Видеофакт.
Во время "пресс-тура" российских пропагандистов житель оккупированного Херсона заявил, что хотя сам по национальности россиянин, но хочет жить в Украине.
Об этом в Twitter сообщает МОСТ ХЕРСОН.
"Россияне привезли в Херсон своих пропагандистов и "международных журналистов". Дед им говорит, что хочет жить в Украине", - говорится в сообщении.
Росіяни привезли в Херсон своїх пропагандистів і «міжнародних журналістів»— МОСТ ХЕРСОН (це поряд із Чорнобаївкою) (@most_ks_ua) May 23, 2022
Дід їм каже, що хоче жити в Україні pic.twitter.com/34PAItq0us