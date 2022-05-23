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Вышел на свободу политзаключенный Павел Фальковский

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  • 23.05.2022, 20:52
  • 3,276
Вышел на свободу политзаключенный Павел Фальковский

Он полностью отбыл срок.

По информации правозащитников, политзаключенный Павел Фальковский 21 мая полностью отбыл наказание и вышел из брестского СИЗО-7.

Павла судили за надпись «Жыве Беларусь» на автобусной остановке, а также за аббревиатуру «ACAB» на стене опорного пункта милиции в Бресте.

27 апреля суд Московского района Бреста рассмотрел дело Фальковского и признал его виновным в совершении преступления по статье 341 УК «осквернение сооружений и порча имущества».

Политзаключенному присудили три месяца ареста. В заключении он находился с 22 февраля.

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