закрыть
23 мая 2022, понедельник, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ВСУ заявили о ликвидации российского генерала

6
  • 23.05.2022, 21:16
  • 10,460
В ВСУ заявили о ликвидации российского генерала
Канамат Хусеевич Боташев

Он был уничтожен в Луганской области.

Вооруженные силы Украины сообщают, что украинские десантники, вероятно, ликвидировали генерал-майора ВС РФ возле Попасной в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ВСУ в понедельник, 23 мая.

"У Попасной наши десантники, вероятно, ликвидировали российского генерала", - говорится в сообщении.

Предполагают, что погибший, о котором идет речь, это Канамат Хусеевич Боташев – генерал-майор вооруженных сил Российской Федерации.

Указано, что информация уточняется.

Также опубликовано фото вероятно ликвидированного российского генерала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников
Шизофашизм
Шизофашизм Леонид Невзлин
Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев