В ВСУ заявили о ликвидации российского генерала

В ВСУ заявили о ликвидации российского генерала6
- 23.05.2022, 21:16
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Он был уничтожен в Луганской области.
Вооруженные силы Украины сообщают, что украинские десантники, вероятно, ликвидировали генерал-майора ВС РФ возле Попасной в Луганской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ВСУ в понедельник, 23 мая.
"У Попасной наши десантники, вероятно, ликвидировали российского генерала", - говорится в сообщении.
Предполагают, что погибший, о котором идет речь, это Канамат Хусеевич Боташев – генерал-майор вооруженных сил Российской Федерации.
Указано, что информация уточняется.
Также опубликовано фото вероятно ликвидированного российского генерала.