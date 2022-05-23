В ВСУ заявили о ликвидации российского генерала 6 23.05.2022, 21:16

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Канамат Хусеевич Боташев

Он был уничтожен в Луганской области.

Вооруженные силы Украины сообщают, что украинские десантники, вероятно, ликвидировали генерал-майора ВС РФ возле Попасной в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ВСУ в понедельник, 23 мая.

"У Попасной наши десантники, вероятно, ликвидировали российского генерала", - говорится в сообщении.

Предполагают, что погибший, о котором идет речь, это Канамат Хусеевич Боташев – генерал-майор вооруженных сил Российской Федерации.

Указано, что информация уточняется.

Также опубликовано фото вероятно ликвидированного российского генерала.

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